Análisis: Nausicaä del Valle del Viento

Al igual que otros tantos largometrajes del período, el proyecto cinematográfico de Nausicaä del Valle del Viento (1984) tiene sus raíces en un manga. El cómic fue publicado por Hayao Miyazaki en la revista Animage de la editorial Tokuma Shoten a partir de febrero de 1982. Esta serialización fue una petición del equipo de editores, que planeaba aumentar las ventas de la revista, usando la fama recién cosechada del director de Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979), y allanar el camino para una posible adaptación animada.