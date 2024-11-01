Análisis Militares: Hay más "Torrentes" de lo que la gente piensa  

Que EEUU ya no es lo que fue, si es que algún día lo fue, es evidente. Es mucho más evidente desde que salieron por patas de Afganistán pero es que desde entonces están en caída libre en todos los sentidos, y en todos los ámbitos. Lo ocurrido con Trump y su "atentado" es una muestra más de lo que estoy hablando y con esta imagen se dice todo... Cuando el loco este que quiso atentar contra Trump entró en escena y cruzó el arco de seguridad al menos había 11 miembros de los cuerpos de seguridad, como se puede comprobar en la captura de vídeo.