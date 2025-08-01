Análisis de la evolución del precio de la vivienda en España hasta agosto 2025

A partir de los datos de la web de Trovimap y el gráfico de la evolución de precios a nivel nacional, se puede elaborar un análisis detallado sobre las tendencias del mercado de la vivienda en España durante este 2025. A continuación se presentan las provincias con mayores y menores subidas en diferentes periodos, así como una conclusión sobre la tendencia general del precio a nivel nacional. Desde finales de enero de 2025 hasta principios de julio del mismo año, se observa una subida continua del precio del metro cuadrado a nivel nacional, pas