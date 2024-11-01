Análisis que desaconsejan el baño, vertidos y una alerta en seis municipios: ¿qué está pasando en el litoral canario?

La presencia de vertidos “con apariencia de aguas fecales”, o de un color amarillento, análisis rutinarios que arrojan datos negativos sobre la calidad del agua, u olores “intensos” han sido algunas de las causas por las que ayuntamientos de varios municipios en Canarias se han visto afectados en el último mes por anomalías en sus costas.
5 depuradoras en todo Tenerife en 2024.
En construcción 5 y en proyecto 2 que se esperaban en funcionamiento para 2025.
Aumento población residente entre 2000 y 2025: de unos 709000 a unos 967000.
Aumento de turisdas entre 2000 y 2025: de 2,5 millones a 7,3 millones.
Número de puntos de vertidos ilegales al mar en Tenerife en 2025: 180 con un 64% de los vertidos en Canarias que provienen de aguas residuales urbanas.