Análisis de la calidad y difusión de diferentes tipos de noticias en plataformas de redes sociales [Ing]  

Al analizar más de 10 millones de publicaciones en siete plataformas de redes sociales, encontramos marcadas diferencias entre las plataformas en cuanto a la inclinación política y la calidad de las noticias compartidas, así como patrones de participación cualitativamente diferentes. Si bien los dominios de noticias de menor calidad se comparten más en las plataformas de tendencia conservadora, y las noticias de la orientación política dominante de una plataforma reciben más participación, observamos que las publicaciones de noticias de menor…

"Aunque los dominios de noticias de menor calidad se comparten más en las plataformas de tendencia conservadora, y las noticias de la orientación política dominante de una plataforma reciben más interacción, observamos que las publicaciones de noticias de menor calidad de un usuario determinado atraen sistemáticamente más interacción de los usuarios que su contenido de mayor calidad, incluso en las plataformas de tendencia progresista."

