Un análisis de ADN revela prácticas endogámicas en individuos enterrados en la necrópolis de Los Castellets II, en Mequinenza

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Zaragoza ha analizado el ADN antiguo de 25 individuos enterrados en uno de los túmulos funerarios más importantes de la necrópolis de Los Castellets II, en Mequinenza, una necrópolis con inhumaciones e incineraciones en su mayoría individuales. Los análisis genéticos han revelado posibles prácticas endogámicas entre algunos de los enterrados en este túmulo.