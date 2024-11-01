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Un análisis en 43 países revela que los jóvenes de entornos desfavorecidos son más vulnerables a los riesgos de las redes sociales

Un análisis en 43 países revela que los jóvenes de entornos desfavorecidos son más vulnerables a los riesgos de las redes sociales

A medida que las redes sociales se convierten en una parte fundamental de la vida de los jóvenes, crece la preocupación por su impacto en su salud mental. Sin embargo, los debates públicos y las medidas adoptadas tienden a tratar a los adolescentes como un grupo homogéneo. A menudo ignoramos el hecho de que el uso de estas plataformas no afecta a todos de la misma manera, ni tiene los mismos efectos en su bienestar.

| etiquetas: redes sociales , jóvenes
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2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
Doctorow #1 Doctorow
El soma para el proletariado.
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neiviMuubs #2 neiviMuubs *
Los padres van más de culo buscándose la vida, el hogar es más probable que sea disfuncional, normal que sea más habitual que el crio necesite distraerse y abstraerse en su burbuja a niveles que le acaben afectando psicológicamente

Cuando hay noticias de que han atrapado a algún depredador que pilló algún crio de estos por las RRSS, casi siempre son de clase baja cuando o directamente sus padres les han fallado y han acabado en un centro de menores
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menéame