Anabel Alonso muestra su preocupación por lo que está viendo en los jóvenes: 'Me da miedo'

La actriz Anabel Alonso ha sido entrevistada por el periodista Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas y ha confesado lo que más le preocupa de la actual sociedad. "Me da miedo que en los jóvenes, muy jóvenes, hay un repunte de esas actitudes machistas y de esa sumisión de la mujer. Nosotras las mujeres más maduras creo que llevamos a gala ese feminismo, que es igualdad". "las nuevas generaciones malinterpretan (este feminismo) porque los chicos jóvenes creen que se les están quitando derechos, cuando han sido privilegios"