edición general
10 meneos
18 clics
Anabel Alonso muestra su preocupación por lo que está viendo en los jóvenes: 'Me da miedo'

Anabel Alonso muestra su preocupación por lo que está viendo en los jóvenes: 'Me da miedo'

La actriz Anabel Alonso ha sido entrevistada por el periodista Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas y ha confesado lo que más le preocupa de la actual sociedad. "Me da miedo que en los jóvenes, muy jóvenes, hay un repunte de esas actitudes machistas y de esa sumisión de la mujer. Nosotras las mujeres más maduras creo que llevamos a gala ese feminismo, que es igualdad". "las nuevas generaciones malinterpretan (este feminismo) porque los chicos jóvenes creen que se les están quitando derechos, cuando han sido privilegios"

| etiquetas: anabel alonso , feminismo , jóvenes , machismo , privilegios
8 2 1 K 104 actualidad
8 comentarios
8 2 1 K 104 actualidad
wildseven23 #3 wildseven23 *
#_2 Quizá tú no puedas, pero la gente puede tener varias preocupaciones al mismo tiempo
4 K 74
Enero2025 #4 Enero2025
Con la turra ideológica que les han metido a calzador poco punks han salido.
3 K 35
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero *
#1 Uy, sí, va a tener muchos problemas Anabel Alonso para llevar un sueldo a casa. xD xD xD

Ventila un poco tu cuarto, anda, que los calcetines con corteza reseca están fermentado y te va a bajar todavía más el oxígeno en sangre.

#_2 Los que sabemos sumar, restar y limpiarnos el culo sabemos que todos esos problemas empeoran cuando la ultraderecha llega al poder.

#4 'Punks', dice el intelectual. xD
1 K 24
#8 Mk22
#5 has desayunado fuerte eh?
0 K 6
pitercio #6 pitercio *
Los padres ya no están preparados para detectar ese retraso mental formativo y social, de hecho muchos creen que es una adaptación a los tiempos. El hecho es que a partir de los 14 se vuelve enquistado, luego crónico y a partir de los 30 prácticamente irreversible.
1 K 24
alcama #2 alcama
¿Y que no puedan comprase una vivienda y ni siquiera irse a vivir solos de alquiler ? ¿Eso no le da miedo? ¿Y que ganen una miseria eso no le da miedo?
4 K 21
#7 Empakus
Igualdad dice que es este feminismo... Venga va...
Pues todo lo que aún queda para llegar a la igualdad...
Aquí una muestra de lo que consideran igualdad algunas...
diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/
3 K 12
#1 Mk22
Que me quedo sin comer
6 K -29

menéame