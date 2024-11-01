Anabel Alonso muestra su preocupación por lo que está viendo en los jóvenes: 'Me da miedo'

La actriz Anabel Alonso ha sido entrevistada por el periodista Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas y ha confesado lo que más le preocupa de la actual sociedad. "Me da miedo que en los jóvenes, muy jóvenes, hay un repunte de esas actitudes machistas y de esa sumisión de la mujer. Nosotras las mujeres más maduras creo que llevamos a gala ese feminismo, que es igualdad". "las nuevas generaciones malinterpretan (este feminismo) porque los chicos jóvenes creen que se les están quitando derechos, cuando han sido privilegios"
| etiquetas: anabel alonso , feminismo , jóvenes , machismo , privilegios
Ventila un poco tu cuarto, anda, que los calcetines con corteza reseca están fermentado y te va a bajar todavía más el oxígeno en sangre.
#_2 Los que sabemos sumar, restar y limpiarnos el culo sabemos que todos esos problemas empeoran cuando la ultraderecha llega al poder.
#4 'Punks', dice el intelectual.
Pues todo lo que aún queda para llegar a la igualdad...
Aquí una muestra de lo que consideran igualdad algunas...
diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/