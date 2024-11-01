edición general
Ana Rosa Quintana | Ciclos Iturgaiz

Ana Rosa Quintana | Ciclos Iturgaiz  

Lo mejor de estar enfermo, de las bajas laborales, Descargar algo de porno y poner la tele a la mañana, Crónica de la España negra, entrevistas cocinadas, Quiero ver desnuda a Ana Rosa Quintana.

Supercinexin #1 Supercinexin
Casualmente hace dos semanas me puse enfermo, típico resfriado con fiebres que te traen del colegio los putos críos todos los otoños, y de las dos mañanas que estuve de baja una de ellas la dediqué a morir en el sofá viendo Anarrosa.

Cristo bendito, cómo cojones puede la gente ver eso y, lo que es peor, tomárselo en serio. Quiero creer que sus índices de audiencia son nulos y que sólo la ponen los ancianos seniles, yo el día que me puse malo y @Verdaderofalso mientras se hace las faves para comer, porque vaya tela {0x1f602} llamar subnormales a los que se traguen ese programa como algo veraz es quedarse muy corto.
