Ana Rosa Quintana | Ciclos Iturgaiz  

Lo mejor de estar enfermo, de las bajas laborales, Descargar algo de porno y poner la tele a la mañana, Crónica de la España negra, entrevistas cocinadas, Quiero ver desnuda a Ana Rosa Quintana.
| etiquetas: ciclos iturgaiz , ana rosa quintana , synt pop
Cristo bendito, cómo cojones puede la gente ver eso y, lo que es peor, tomárselo en serio. Quiero creer que sus índices de audiencia son nulos y que sólo la ponen los ancianos seniles, yo el día que me puse malo y @Verdaderofalso mientras se hace las faves para comer, porque vaya tela llamar subnormales a los que se traguen ese programa como algo veraz es quedarse muy corto.