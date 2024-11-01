edición general
Ana Penyas, dibujante: “A veces la cultura se ensimisma con los problemas de una clase media cada vez más destruida”

La ganadora del Premio Nacional en 2018 regresa al cómic con 'En vela', un ensayo gráfico sobre el insomnio que es también una reflexión sobre los problemas y la precariedad de la sociedad

