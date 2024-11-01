edición general
9 meneos
14 clics
Ana Bernal: "Si se siguen repitiendo patrones de desigualdad es porque algo no se está aprendiendo"

Ana Bernal: "Si se siguen repitiendo patrones de desigualdad es porque algo no se está aprendiendo"

La historia nos hace reflexionar hoy en dia sobre nuestras vulnerabilidades.

| etiquetas: ana bernal , patriarcado , desigualdad , patrones , aprendizaje
7 2 1 K 80 actualidad
2 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
pepel #1 pepel
Y porque se ha aprendido otro algo.
1 K 29
Findeton #2 Findeton *
Según estudios en EEUU, no hay tal desigualdad de género, cuando se equiparan mismas características de trabajadores (profesión, puesto, horas de trabajo etc) y de hecho las mujeres cobran ligeramente más. Hay "desigualdad económica" simplemente porque las mujeres están en profesiones que no están tan bien pagadas, o prefieren no echar tantas horas como requieren cargos ejecutivos etc, de forma que de media los hombres cobran más, pero no en particular.
2 K 8

menéame