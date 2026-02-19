edición general
Ana Alonso logra el bronce en esquí de montaña y estrena el medallero de España en los JJOO de Invierno de Milano Cortina 2026

La española Ana Alonso logra la medalla de bronce en esquí de montaña de los Juegos de Milano Cortina 2026. Un ejemplo de lucha y superación, la española ha conseguido subirse al podio pese haber sufrido un accidente tan solo cuatro meses antes de la competición. Ana sufrió una rotura de los ligamentos cruzados anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura del meléolo y luxación acromioclavicular. Es la sexta medalla en la historia olímpica española en los Juegos de Invierno

