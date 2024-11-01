edición general
Amplio triunfo del peronismo por 14 puntos de diferencia: Fuerza Patria 47,18% y LLA 33,78%

Amplio triunfo del peronismo por 14 puntos de diferencia: Fuerza Patria 47,18% y LLA 33,78%

El peronismo se impuso en 6 de las 8 secciones electorales. Contundente derrota del Gobierno de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

| etiquetas: argentina , comicios , bonaerenses , datos , .oficiales
5 comentarios
vicus. #1 vicus. *
La "libertad" retrocede. Krisnwrismo avanza. Me gusta el sabor de lagrimas de facha por la mañana. Vagascal, cuando la Peluca veas cortar, pon la barbas a remojar.
Pacman #2 Pacman
#1 mira a ver el buscador, que hay como varias ya enviadas de lo mismo
Kmisetas #4 Kmisetas
#1 jajajaj extrapolar esto a Abascal es de cámara de eco nivel Dios. Sois entrañables.
aupaatu #5 aupaatu *
Y lo curioso de toda está estafa del programa electoral de Milei es que no le han dejado gobernar los treinta años necesarios para ver los resultados de su programa, como vendia en su campaña ,por lo que se supone que no exsiste la certeza de ser un engañabobos de manual,como su amigo Babascal
#3 cKr1
Buena noticia: Milei huele a cadáver
Mala noticia: El Kirchnerismo a cambio de que Milei huela a cadáver
