Amplio despliegue en Gijón por la aparición de un obús en la Ería del Piles
Pablo García se encontraba paseando por la zona con un detector de metales cuando halló el artefacto de la Guerra Civil.
#2
T3rr0rz0n3
En Oviedo aún hay uno incrustado en la Basilica de San Juan, es visible desde la calle y todo en lo alto del frontal.
0
K
8
#1
Raskin
El mundo de los obuses, lo mismo vas al monte y te encuentras con uno que un día notas una molestia y tienes uno alojado en el recto
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
