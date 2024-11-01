edición general
Amplio despliegue en Gijón por la aparición de un obús en la Ería del Piles

Pablo García se encontraba paseando por la zona con un detector de metales cuando halló el artefacto de la Guerra Civil.

2 comentarios
En Oviedo aún hay uno incrustado en la Basilica de San Juan, es visible desde la calle y todo en lo alto del frontal.
El mundo de los obuses, lo mismo vas al monte y te encuentras con uno que un día notas una molestia y tienes uno alojado en el recto
