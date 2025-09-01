edición general
La ampliación de la guerra de Ucrania está servida y bien anunciada

La ampliación de la guerra de Ucrania está servida y bien anunciada

Los políticos que defienden la línea de la OTAN en la Unión Europea, es decir la presidenta de la Comisión, Von der Leyen; la responsable de exteriores, Kallas; y los actuales dirigentes de Alemania, Francia e Inglaterra, están poniendo en peligro la seguridad de Europa, provocando a Rusia y pidiéndole que les ataque. Se trata de toda una generación europea de políticos, militares, expertos y periodistas, que en su gran mayoría desconocen la historia y han interiorizado una concepción maniquea profundamente estúpida de las relaciones internacio

Mangione #7 Mangione
Estamos en manos de altos traidores que necesitan ser expulsados de las instituciones cuanto antes mediante el voto masivo, para después ser merecida y correctamente juzgados por alta traición a Europa, sus valores y su historia,
#1 Pozitronico
Esperemos estar dentro de cinco años aquí riéndonos de este y los bastantes artículos que se están publicando del mismo tenor y con las mismas previsiones
#4 Pozitronico
#2 Pues nada, autodescarto. Esto de que se publique el mismo artículo en diferentes medios... Y que Meneame, cuando te muestra los artículos que podrían ser similares, no te muestra el que tiene exactamente el mismo titular...

En fin, nadie es perfecto.
rogerius #5 rogerius
#4 El truco es no confiar en que el enlace sea el mismo y asegurarte de que no es duplicado con una búsqueda de, por ejemplo, el nombre del autor y/o algunas palabras claves del titular —también para ver si hay meneos similares sobre el mismo tema o noticia. Y fijarse en los envíos similares que mnm te ofrece en la última fase del envío, antes de que publiques el meneo.
rogerius #6 rogerius
#4 Pero veo que repito algo que has dicho (y que no eres novato en esto). Aquí, yo, dándomelas de profesor. xD xD xD
#3 pozz
Que pesadilla el payaso y propagandista de Rafael Poch. Lo realmente increible, es la cantidad de tontos en occidente que se tragan sus embustes y propaganda antioccidental.
