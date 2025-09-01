Los políticos que defienden la línea de la OTAN en la Unión Europea, es decir la presidenta de la Comisión, Von der Leyen; la responsable de exteriores, Kallas; y los actuales dirigentes de Alemania, Francia e Inglaterra, están poniendo en peligro la seguridad de Europa, provocando a Rusia y pidiéndole que les ataque. Se trata de toda una generación europea de políticos, militares, expertos y periodistas, que en su gran mayoría desconocen la historia y han interiorizado una concepción maniquea profundamente estúpida de las relaciones internacio