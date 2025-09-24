La ampliación de la guerra de Ucrania está servida y bien anunciada

Toda una generación europea de políticos, militares, expertos y periodistas ha interiorizado una concepción maniquea de las relaciones internacionales, la está haciendo posible. El jefe de las tropas de USA en Europa dijo en Wiesbaden que la OTAN tiene un plan detallado para tomar la región rusa de Kaliningrado “más rápido de lo que nunca fuimos capaces”. Kaliningrado es un punto militarmente vulnerable de Rusia, encajonado entre Polonia y Lituania aislado de la Federación Rusa. Por eso Moscú tiene allí muchos soldados y efectivos militares.