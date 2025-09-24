edición general
La ampliación de la guerra de Ucrania está servida y bien anunciada

Toda una generación europea de políticos, militares, expertos y periodistas ha interiorizado una concepción maniquea de las relaciones internacionales, la está haciendo posible. El jefe de las tropas de USA en Europa dijo en Wiesbaden que la OTAN tiene un plan detallado para tomar la región rusa de Kaliningrado “más rápido de lo que nunca fuimos capaces”. Kaliningrado es un punto militarmente vulnerable de Rusia, encajonado entre Polonia y Lituania aislado de la Federación Rusa. Por eso Moscú tiene allí muchos soldados y efectivos militares.

Comentarios destacados:      
#6 Abril_2025
"Las chicas se visten como putas buscando que las violen"
#7 pozz
#6 asi son estos burdos y patéticos rusoplanistas, blanqueando al violador, culpando a la violada. :palm:
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Pero ejque Ucrania fabrica cosas fuera, importa armas, no como Rusia que no ha buscado municiones, armas y hasta soldados en Corea del hambre ni ha comprado armas de largo alcance y misiles en Irán.

Y como Ucrania hace eso pues está totalmente legitimado que Rusia ataque a esos países, que supongo que en un acto de coherencia estará totalmente justificado que Israel ataque a Irán por exactamente los mismos motivos ¿o eso ya no?

Y lo del párrafo delas incursiones aéreas … si no quieres estar a tiro, que ya te han avisado que si entras te van a derribar, no entres, y si lo haces no hables de algo “fortuito”

En fin, poch y su círculo que solo ven lo que quieren ver.
rogerius #9 rogerius *
#4 ¿Te has desahogado ya? ¿Te sientes mejor? ¡Qué decir! Solo es un artículo. Con la visión del señor que lo ha escrito. ¿No te interesa conocer esa visión? No lo leas. (¿Lo has llegado a leer?). O, quizá, lo que pretendes, lo que te gustaría —por alguna razón— es que otros no lo lean. Pero eso daría pie a pensar que hay algo peligroso en el artículo para tu visión del mundo, tus intereses o los de quien —hipotéticamente— te habría contratado para atacar la visión de este señor que ha escrito…   » ver todo el comentario
#10 pozz *
#9 No es un articulo, es un propagandista que de forma sistematica blanquea a los nazis rusos, incluso hace de eco de propagandistas del Kremlin que tienen lazos estrechos con neonazis austriacos. Hace un par de dias llego a portada un articulo que compartio Poch (www.meneame.net/story/como-otan-bloqueo-mandato-paz-zelenski-ucrania-2), que resulta que fue escrito por un ultra noruego que ha colaborado con neonazis austriacos del FPÖ, ya tu sabes, partido fundado por un nazi…   » ver todo el comentario
#1 pozz
Guerra que se termina con el dictador neonazi ruso ordenando la retirada de su ejercito de todos los territorios ucranianos ocupados.

Si alguien se piensa que los ucranianos se van a rendir y se van a dejar exterminar por los nazis rusos, es que vive totalmente alejado de la realidad.
rogerius #2 rogerius *
#1 Del artículo: «Los políticos que defienden la línea de la OTAN en la Unión Europea, es decir la Presidenta de la Comisión, Von der Leyen, la responsable de exteriores, Kallas y los actuales dirigentes de Alemania, Francia e Inglaterra, están poniendo en peligro la seguridad de Europa, provocando a Rusia y pidiéndole que les ataque.»
#4 pozz *
#2 La seguridad en Europa la pone en peligro el neonazi ruso y sus delirios imperialistas de conquista, van docenas de amenazas con usar armas nucleares a Europa, su aparato de propaganda dicen muy alto y muy claro que despues de Ucrania, van a por Moldavia, despues a por los balticos, y despues a por los nordicos. Ellos lo dicen, lo realmente alucinante, es la de rusoplanistas negando la jodida evidencia.

Provocar a Rusia... claro que si, si es que a las niñas las violan porque van…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero *
#_1 Pozz, tienes que elegir. O usas 'neonazi' como insulto o le comes el ojal a gente que escribe cosas nazis:

www.meneame.net/story/italia-envio-fragata-proteger-flotilla-lleva-ayu

pero ambas cosas a la vez, pues no porque quemas el personaje demasiado rápido.

Edito: ha, vale, me pones en el ignore para no leer lo que escribo. Lo malo es que el resto de Menéame sigue haciéndolo, pero bueno, das para lo que das.

#2 con permiso, me cuelgo de tu comentario.
ElBeaver #13 ElBeaver
#11 ¿De qué estás hablando?
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#13 ¿Qué es lo que no entiendes? El usuario 'pozz' usa el término 'neonazi' como insulto en unas noticias mientras que en otras vota positivo a los comentarios más canónicamente neonazis que se leen en esta web.
ElBeaver #12 ElBeaver
#2 me da la risa , menudo payaso vatnik es el poch
alehopio #8 alehopio *
Sí hay guerra Otan vs Rusia de forma directa, será nuclear y supondrá el fin de la civilización. No hay vencedores ni vencidos en algo así.

Los mesiánicos dicen que ha llegado el fin de los tiempos, como anunciaron las profesías. Y van a ser profecías auto cumplidas.

Los propagandistas apoyan esas ideas porque creen que no va a pasar nada pero que así están en sintonía con su bando. Y no se dan cuenta que apoyan a los mesiánicos, con lo cual apuestan también por las profecías auto cumplidas...
