Ammonite: El fósil olvidado del Sol  

El 14 de julio de 2025, el rostro de Ammonite (2023 KQ14) fue desenmascarado en medio de la oscuridad. El mundo recibía un anuncio destinado a reescribir el relato del imperio del Sol. Un diminuto planeta menor, apenas perceptible en las tinieblas del sistema solar exterior, había emergido entre los datos del Telescopio Subaru, en Hawái.

A ese cuarto sednoide lo llamaron "Amonita", por ser un fósil desenterrado de las profundidades del espacio, testigo del amanecer de nuestro tiempo.

