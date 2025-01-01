edición general
"Que la amistad entre India e Israel siga floreciendo": El primer ministro Modi agradece al primer ministro israelí Netanyahu sus deseos del Día de la Independencia (ENG)

El primer ministro Narendra Modi expresó el sábado su agradecimiento a su homólogo israelí después de que Benjamin Netanyahu le deseara a él y al pueblo de la India el 79º Día de la Independencia. Israel y la India son dos democracias orgullosas, unidas por la historia, la innovación y la amistad. Nuestras naciones han logrado mucho juntas y los mejores capítulos de nuestra alianza aún están por venir. En su discurso del 12º Día de la Independencia a la nación desde las murallas del Fuerte Rojo el viernes, el Primer Ministro Narendra Modi hizo

etiquetas: india , israel , independencia , modi , netanyahu
3 comentarios
#2 Klamp
Entre supremacistas se entienden bien
#3 Luiskelele
Los 2 países más asquerosos a poco que conozcas del mundo, con muchísima diferencia sobre el resto.

Normal que se lleven bien.
antesdarle #1 antesdarle
La India es con diferencia el país que más armas compra a Israel. A ver si os pensáis que los genocidios se pagan solos.
