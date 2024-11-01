La amenaza de Trump en cifras: en realidad, Estados Unidos exporta 13.000 millones más de lo que importa

Según los últimos datos del Ministerio de Economía correspondientes al 2025, las empresas españolas exportaron a Estados Unidos el año pasado por valor de 16.716 millones de euros, que suponen un 4,3% del total de sus ventas al exterior. En cambio, el Estado importó por valor de 30.174 millones de euros, que equivalen a un 6,8% del total de las compras. Es decir, que la balanza comercial es claramente favorable a los norteamericanos, con un superávit de 13.458 millones.