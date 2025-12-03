edición general
El ambiguo “proceso de paz” para Ucrania

El lunes el presidente del comité militar de la OTAN, Almirante Giuseppe Cavo Dragone, declaró al Financial Times que la OTAN estudia actuar de forma “mas agresiva” contra Rusia. Un “ataque preventivo” contra Moscú “podría considerarse una acción defensiva”, dijo. Pocos días antes dos cargueros con destino a Rusia, el “Kairós” y el “Veirat”, fueron atacados con drones marítimos ucranianos en aguas turcas del Mar Negro y un tercero, el “Mersin”, sufrió otro ataque frente a las costas de Senegal.

Los buques atacados por Ucrania forman parte de la flota fantasma sancionada por Europa. Barcos petroleros cayéndose de viejos, y sin seguro, financiando la invasión.

Los ataques se han realizado a los buques cuando regresaban sin carga para no generar una catástrofe ambiental.

Bien por Ucrania. Así se gana una guerra. No atacando civiles.
