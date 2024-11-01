Amazon se hunde tras anunciar un aumento colosal de los gastos de capital destinados a la IA

Amazon ha dado a conocer sus cuentas en medio del derrumbe de las 'Siete Magníficas' y un hundimiento generalizado de la tecnología. El elevado gasto en la IA por parte de otras grandes tecnológicas como Alphabet o Microsoft ha generado dudas en los inversores, para quienes el rendimiento obtenido por dichas inversiones no es el esperado. Por ello, las cuentas de la compañía fundada por Jeff Bezos constituían una cita marcada en el calendario, las cuales han confirmado los temores del mercado al revelar un incremento desorbitado de los costes..