Amazon se hunde tras anunciar un aumento colosal de los gastos de capital destinados a la IA

Amazon ha dado a conocer sus cuentas en medio del derrumbe de las 'Siete Magníficas' y un hundimiento generalizado de la tecnología. El elevado gasto en la IA por parte de otras grandes tecnológicas como Alphabet o Microsoft ha generado dudas en los inversores, para quienes el rendimiento obtenido por dichas inversiones no es el esperado. Por ello, las cuentas de la compañía fundada por Jeff Bezos constituían una cita marcada en el calendario, las cuales han confirmado los temores del mercado al revelar un incremento desorbitado de los costes..
| etiquetas: amazon , hundimiento , anuncio , colosal , gastos de capital , ia
Yo creo que esto está punto de hundirse. No se puede estirar tanto el hype.
Se está invirtiendo capital en infraestructura al nivel de la expansión ferroviaria de principios del S. XX. A la larga supondrá progreso. A corto plazo caerán muchas empresas y quedarán muchas deudas. Habrá compras, quiebras y fusiones, se tardará muchos años en recuperar las inversiones, y muchas nunca se recuperarán.
Y los inversores lo saben y empiezan a saltar de barco.