Amazon acelera con Kuiper: 129 satélites en órbita y la mira en 2026

El tercer lanzamiento de ULA con satélites Kuiper marcó un nuevo avance en la apuesta de Amazon por construir su propia constelación en órbita baja. La compañía ya cuenta con 129 equipos desplegados y planea iniciar servicios comerciales en Estados Unidos y Europa en 2026. Un número aún lejano de los más de 3.200 autorizados por la FCC, pero clave para alcanzar el primer objetivo: contar con los 578 necesarios para empezar a brindar servicio. Amazon debe desplegar la mitad de la constelación antes de julio de 2026 para no perder la licencia.