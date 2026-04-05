Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a Anabel, una de las mujeres afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama

El SAS ha guardado silencio ante su reclamación patrimonial y han vencido los plazos. Fue la primera mujer que pidió una indemnización a la Junta por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.
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Negarlo todo.
Y lo peor es que volverán a ganar las elecciones y seguirán haciendo daño.
Somos un país de gilipollas.
www.meneame.net/story/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-programa-
Hay material de sobra para juzgar y condenar a todo el partido podrido, pero en España no hay justicia y por lo tanto nos consumiremos lentamente por culpa de estas sanguijuelas.