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Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a Anabel, una de las mujeres afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama

Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a Anabel, una de las mujeres afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama

El SAS ha guardado silencio ante su reclamación patrimonial y han vencido los plazos. Fue la primera mujer que pidió una indemnización a la Junta por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

| etiquetas: amama , demanda , junta , andalucía , indemnización , paciente , cáncer , mama
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6 comentarios
30 7 0 K 234 actualidad
#1 Marisadoro
¿Recuerdan la reacción de la Junta cuando aparecieron los primeros titulares?

Negarlo todo.
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luspagnolu #2 luspagnolu
#1 Lo seguirán negando hasta que Juanma Moreno diga que no puede dormir por la noche, pobrecillo.
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#3 Albarkas
#1 Como siempre hacen estos cobardes e inútiles de mierda. Negarlo y cuando se demuestra que mienten, escurrir el bulto además de intentar enmerdar a los demás.
Y lo peor es que volverán a ganar las elecciones y seguirán haciendo daño.
Somos un país de gilipollas.
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#5 tierramar
#3 PPSOE siguen ganando las elecciones por la red clientelar y la abstención.
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#4 tierramar *
La consejería de Sanidad deniega el acceso a informes claves de la Inspección Sanitaria sobre el cáncer de mama en Andalucía www.meneame.net/story/consejeria-sanidad-deniega-acceso-informes-clave
www.meneame.net/story/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-programa-
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OCLuis #6 OCLuis
Los daños colaterales de las operaciones que la mafia del PP lleva a cabo en las arcas españolas tienen nombre, apellido y malas críticas ante la opinión pública, por eso en cuanto alzan la voz pasan de ser víctimas de sus políticas a blancos de sus ataques.

Hay material de sobra para juzgar y condenar a todo el partido podrido, pero en España no hay justicia y por lo tanto nos consumiremos lentamente por culpa de estas sanguijuelas.
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menéame