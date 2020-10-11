La consejería de Sanidad deniega el acceso a informes claves de la Inspección Sanitaria sobre el cáncer de mama en Andalucía

La asociación Justicia por la Sanidad solicitó por el “Portal de Transparencia” copia de la documentación que obraba en los expedientes de las inspecciones previstas en los Planes anuales de inspección de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, relacionados con el cáncer de mama y el Programa de Detección Precoz. Denegaron el acceso. Moreno Bonilla ha modificado la Ley de Transparencia durante la tramitación de la Ley 1/2026 Universitaria para Andalucía para evitar que los altos cargos sean sancionados por incumplir las