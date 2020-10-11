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La consejería de Sanidad deniega el acceso a informes claves de la Inspección Sanitaria sobre el cáncer de mama en Andalucía

La consejería de Sanidad deniega el acceso a informes claves de la Inspección Sanitaria sobre el cáncer de mama en Andalucía

La asociación Justicia por la Sanidad solicitó por el “Portal de Transparencia” copia de la documentación que obraba en los expedientes de las inspecciones previstas en los Planes anuales de inspección de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, relacionados con el cáncer de mama y el Programa de Detección Precoz. Denegaron el acceso. Moreno Bonilla ha modificado la Ley de Transparencia durante la tramitación de la Ley 1/2026 Universitaria para Andalucía para evitar que los altos cargos sean sancionados por incumplir las

| etiquetas: cribado de cáncer de mama , morena bonilla , corrupcion sas
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9 comentarios
16 3 1 K 143 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que raro, ni que tuvieran algo que ocultar...
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#2 tierramar
Según informaciones de este diario, dichas actuaciones de la Inspección de Servicios Sanitarios podrían sacar a la luz puntos oscuros de la gestión de los altos cargos de la Consejería con relación a lo ocurrido con los cribados, y de ahí posiblemente el interés por ocultarlas. Por último, si reflexionan un poco sobre lo ocurrido, se darán cuenta que, en España, los gobernados no pueden controlar a los gobernantes, los cuales pueden abusar del poder impunemente. Es decir, que los…   » ver todo el comentario
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#5 laruladelnorte
Los mandamases siempre cubriéndose las espaldas,las culpas nunca son por su mala gestión siempre es de los demás.
1 K 23
#3 tierramar *
Y no olvidar la lucha de Spiriman que consiguió acabar con la corrupción del Susanato, que la desmantelación de la sanidad andaluza se debe al PPSOE. ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc La indignante politización de la sanidad pública en Andalucía. Parece que la sanidad andaluza para lo que lo usan el PPSOE, es para enchufar a los suyos en los cargos, y luego proteger sus chapuzas,
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Alegremensajero #6 Alegremensajero
#3 Que en pleno año 2026 se siga dando altavoz al infraser de spiriman... Por lo que se ve él no se quiso curar el cáncer no?

www.elindependiente.com/tendencias/2020/10/11/el-polemico-mensaje-de-s
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Natural: cuando estás enseñando tu casa a las visitas no les muestras lo bien que te ha quedado el pozo negro ni lo poco que huele.
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millanin #9 millanin
Todo este asunto parece tan sobre cogedor.
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DarthMatter #7 DarthMatter
Si eso pasa en el "Portal de Transparencia" ¿qué no pasará en otras ventanillas? :palm:
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#8 jaramero
Dónde está el moreno gorrilla que vendía el personaje empático?

Con el dinero que han pillado con ese dará para comprar muchas voluntades.
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menéame