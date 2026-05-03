Amal Khalil, 'la mariposa del sur': cronología de un ataque contra la libertad de prensa en el sur del Líbano

En el centro del funeral, una mujer se derrumba no sobre un ataúd, sino sobre un casco de protección con la palabra "PRESS" grabada en letras grises. Esa mujer es Zeinab Khalil y ese abrazo es el testimonio del fracaso de todas las convenciones internacionales que prometían que ese casco azul era un escudo, y no una diana para su hermana, Amal Khalil. Amal, corresponsal de guerra en el sur del Líbano, fue asesinada el pasado 22 de abril por ataques israelíes dirigidos contra el edificio en el que se había refugiado. El bombardeo no solo acabó