Amaia Romero, a favor de que España no participe en Eurovisión si va Israel: "Es algo muy necesario"

La cantante cree que las consecuencias que pueda acarrear esta decisión son lo de menos.

shake-it #1 shake-it
Grande Amaia, como siempre
#4 beltraneja
#3 www.youtube.com/watch?v=vVQShQ3MKnQ

Ganó ot y se ha dedicado a la musica independiente, creo que se puede llamar así.
mono #2 mono
¿debería conocer a esta cantante?
vicvic #3 vicvic
#2 A mi ni me suena, pero vamos he visto cachos pero nunca he seguido mucho Eurovision. Supongo que no tiene demasiada relevancia fuera de ese ámbito... (o si, pero yo al menos no he oído hablar de ella).
