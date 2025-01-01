edición general
Alvise Pérez coloca una bandera española frente a las costas de Marruecos para "defender" España

Alvise Pérez vuelve a ser noticia por intentar generar controversia. El eurodiputado ha viajado hasta las islas Alhucemas, un conjunto de 3 islotes que se encuentran frente a Marruecos y que son de soberanía española. Allí ha izado una bandera española para "defender" España.

| etiquetas: alvise , islas alhucemas de soberanía española , defender españa
13 comentarios
Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
Idiotas haciendo idioteces... ¿cual es la noticia? :troll:
Free_palestine #2 Free_palestine
Otro que quiere que le hagan un poco de casito :palm:
vicus. #7 vicus. *
Quiere defender España colocando un trapo colgado de un palo, pero a los tiros son los primeros que se esconden debajo de la cama para que mueran otros.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Vuelve a ser noticia...

Pues no.
Dene #10 Dene
en otro medio dicen que realmente no colocó nada, parece ser que lo que se ve es una bandera pintada sobre un muro
elGude #4 elGude
Aja. ¿Y?
camvalf #11 camvalf
Hacerme casito....
#12 Albarkas
¿Pero pagó la bandera o la distrajo de un bazar asiático?
Lamantua #5 Lamantua
Bulo, es para putodefender España.
#8 Garminger2.0
Alvise no va a defender España. Este de los que van a Puto-defender España.

Supongo que habrá corrido personalmente con los gastos del viaje, no? o sera una misión diplomática para hacer el estúpido a costa del erario público?
#9 AlexGuevara
Iba a votar negativo por imbecilidad pero no he encontrado la opción
Budgie #13 Budgie
#9 "irrelevante"
