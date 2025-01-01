Alvise Pérez coloca una bandera española frente a las costas de Marruecos para "defender" España

Alvise Pérez vuelve a ser noticia por intentar generar controversia. El eurodiputado ha viajado hasta las islas Alhucemas, un conjunto de 3 islotes que se encuentran frente a Marruecos y que son de soberanía española. Allí ha izado una bandera española para "defender" España.
Pues no.
Supongo que habrá corrido personalmente con los gastos del viaje, no? o sera una misión diplomática para hacer el estúpido a costa del erario público?