Álvares condena el incumplimiento del alto el fuego por el bombardeo de Israel en el Líbano  

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la operación de Israel contra Líbano durante su comparecencia de este jueves en la Comisión de Exteriores del Congreso. "Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego, lanzaba cientos de bombas sobre Líbano en tan solo unas horas", ha lamentado, a la par que ha dicho que es "una vergüenza en la conciencia de la humanidad".