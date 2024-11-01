Álvares condena el incumplimiento del alto el fuego por el bombardeo de Israel en el Líbano  

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la operación de Israel contra Líbano durante su comparecencia de este jueves en la Comisión de Exteriores del Congreso. "Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego, lanzaba cientos de bombas sobre Líbano en tan solo unas horas", ha lamentado, a la par que ha dicho que es "una vergüenza en la conciencia de la humanidad".
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Aunque yo creo que el gobierno de España ha conseguido ser un referente internacional en estos últimos años, seguimos siendo una potencia de tercera (en lo militar, al menos). Hay quien dice, y estoy de acuerdo, que lo somos porque queremos serlo; pero bueno, la fuerza que tenemos es la que es.
Sin embargo, ya está visto que cuando uno se envalentona, otros van detrás. Así que yo creo que Álvares hace bien tanto condenando esto, como pidiendo romper relaciones con Israel.
Esa es la clave y lo único que España puede hacer, aparte de un boicot a sus productos, cosa que debe de recaer más bien en el consumidor final
www.meneame.net/story/sanchez-pide-ue-suspender-acuerdo-asociacion-isr
Otra cosa es que lo pida porque sabe que es posible que la petición no llegue a ningún lado.
www.meneame.net/m/actualidad/pakistan-libano-sigue-siendo-parte-alto-f