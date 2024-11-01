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Álvares condena el incumplimiento del alto el fuego por el bombardeo de Israel en el Líbano

Álvares condena el incumplimiento del alto el fuego por el bombardeo de Israel en el Líbano  

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la operación de Israel contra Líbano durante su comparecencia de este jueves en la Comisión de Exteriores del Congreso. "Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego, lanzaba cientos de bombas sobre Líbano en tan solo unas horas", ha lamentado, a la par que ha dicho que es "una vergüenza en la conciencia de la humanidad".

| etiquetas: álvarez , condena , líbano , bombardeo , israel
20 2 0 K 183 politica
13 comentarios
20 2 0 K 183 politica
Comentarios destacados:    
vicus. #2 vicus. *
Israel es un estado terrorista y criminal, totalitario y abiertamente nazi y genocida. Todo el que le siga el cuento al carnicero del Líbano es cómplice y deberían ser juzgados ante un tribunal
5 K 74
#6 Tensk
#2 Creo que en el titular tienes el corrector en Portugués :roll:
0 K 11
vicus. #11 vicus.
#6 Álvares es un palledido de origen portugués. La manía que se tiene en castilla de patrimonizar los apellidos es de un nacionalismo castellano de los más rancio. Espanha non é si Castela, e Galiza menos..
0 K 15
#12 Tensk
#11 Fai o que che dea a gaña, pero é incoherente usar Álvares para o titular e Albares para a entradiña. E descoñezo cal é a orixe do apelido, pero se agora ten Albares, igual é ese o que haberá que usar para non dar lugar a confusión.
0 K 11
pitercio #5 pitercio
#4 sí, van con mucho retraso, además de tarde.
2 K 40
#1 laruladelnorte
Además de la condena ¿piensan hacer algo? >:-(
2 K 40
Kantinero #3 Kantinero
#1 Como por ejemplo pedir romper relaciones de Europa con Israel, cosa imposible con 27 países miembros, cada cual de su padre y de su madre y una importante población judía en Europa
3 K 45
#4 laruladelnorte
#3 Hace mucho que ya tendrían que haberlo hecho.
2 K 40
DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus
#3 Es presión diplomática. A no ser que #1 esté sugiriendo ir a la guerra, todo lo que podemos hacer es: romper relaciones (que ya están bastante por los suelos), y presionar diplomáticamente a nivel internacional.

Aunque yo creo que el gobierno de España ha conseguido ser un referente internacional en estos últimos años, seguimos siendo una potencia de tercera (en lo militar, al menos). Hay quien dice, y estoy de acuerdo, que lo somos porque queremos serlo; pero bueno, la fuerza que tenemos es la que es.

Sin embargo, ya está visto que cuando uno se envalentona, otros van detrás. Así que yo creo que Álvares hace bien tanto condenando esto, como pidiendo romper relaciones con Israel.
2 K 37
Kantinero #8 Kantinero
#7 ya está visto que cuando uno se envalentona, otros van detrás

Esa es la clave y lo único que España puede hacer, aparte de un boicot a sus productos, cosa que debe de recaer más bien en el consumidor final
1 K 21
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 Sánchez pide a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel tras su brutal oleada de bombardeos en Líbano

www.meneame.net/story/sanchez-pide-ue-suspender-acuerdo-asociacion-isr

Otra cosa es que lo pida porque sabe que es posible que la petición no llegue a ningún lado.
2 K 38
Mikhail #13 Mikhail
#1 Apretar los puñitos muy fuerte... >:-(
1 K 17

menéame