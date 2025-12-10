·
más visitadas
8240
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6738
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
3047
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
3389
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
4523
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
1297
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
777
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
659
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
704
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
366
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
Las alumnas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid exigen que el Centro Educativo actúe de oficio
La Directora del Real Conservatorio desoye las solicitudes de auxilio formuladas por las alumnas
metoo
actualidad
actualidad
#2
Battlestar
Que alegaba que la
falta de denuncias formales
por parte de las alumnas impedía una mayor implicación en el caso.
También dice que solo hay una denuncia formal y que es por "acoso en redes".
O sea, que quieren que se tomen unas medidas por unas denuncias que ni si quiera son tales.
Miercoles, no debería ser tan difícil. Crees que ha cometido un delito? Vas y denuncias. Si el juez considera que se han de tomar medidas cautelares para proteger a alguien se adopta y se…
» ver todo el comentario
0
K
10
#3
Perotinus
#2
Quieren que denuncien con nombres y apellidos para saber con la carrera de quién tienen que acabar. Es un mundo muy pequeño. Pueblo pequeño, infierno grande.
De todas formas, la LOE, LOPIVI y los Decretos de la CAM obligan al centro educativo a investigar con que haya indicios. Y eso tampoco lo quieren hacer. Por los mismos motivos que los alumnos. Director que denuncie a sus compañeros, carrera acabada. Aunque vamos, tampoco se le conoce una carrera muy gloriosa a esa directora, según estoy viendo. A lo mejor por eso se metió a directora
0
K
9
#1
alkalin
Parece que hay dos sociedades (generaciones).
-La casposa.
-La que no se deja tocar por la casposa.
0
K
7
