Las alumnas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid exigen que el Centro Educativo actúe de oficio

La Directora del Real Conservatorio desoye las solicitudes de auxilio formuladas por las alumnas

#2 Battlestar
Que alegaba que la falta de denuncias formales por parte de las alumnas impedía una mayor implicación en el caso.

También dice que solo hay una denuncia formal y que es por "acoso en redes".

O sea, que quieren que se tomen unas medidas por unas denuncias que ni si quiera son tales.

Miercoles, no debería ser tan difícil. Crees que ha cometido un delito? Vas y denuncias. Si el juez considera que se han de tomar medidas cautelares para proteger a alguien se adopta y se…   » ver todo el comentario
#3 Perotinus
#2 Quieren que denuncien con nombres y apellidos para saber con la carrera de quién tienen que acabar. Es un mundo muy pequeño. Pueblo pequeño, infierno grande.

De todas formas, la LOE, LOPIVI y los Decretos de la CAM obligan al centro educativo a investigar con que haya indicios. Y eso tampoco lo quieren hacer. Por los mismos motivos que los alumnos. Director que denuncie a sus compañeros, carrera acabada. Aunque vamos, tampoco se le conoce una carrera muy gloriosa a esa directora, según estoy viendo. A lo mejor por eso se metió a directora :-)
#1 alkalin
Parece que hay dos sociedades (generaciones).

-La casposa.
-La que no se deja tocar por la casposa.
