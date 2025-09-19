Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por calor en el instituto

Trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia y perder el conocimiento al menos cinco minutos. Es lo que le ha ocurrido a una alumna del instituto Miguel Hernández de Alicante este miércoles cuando estaba cumplimentando una matrícula. El mercurio marcaba 31 grados y la humedad era del 70 %. La joven de 20 años se desmayó, con la mala fortuna de darse un golpe en la cabeza con el mostrador del centro y otro cuando cayó al suelo.
| etiquetas: alumna , alicante , lipotimia , calor , traslado ambulancia
