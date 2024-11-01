Los altos cargos de Mazón tocados por el fango: varios miembros de su equipo también se desentendieron de la dana

Además del presidente Carlos Mazón, salvo la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, el núcleo duro del Gobierno valenciano se desentendió de la gestión de la dana en primera persona y se trasladaron a otros actos siguiendo su agenda, a sus casas, o estaban fuera de València por motivos personales
Por eso se le premia con volver a la secretaría general de hosbec, principal patronal hotelera, después de su impecable actuación cuando les exhortaba a los familiares de las víctimas que no fueran a molestar...
La única que estuvo al pie del cañon, Salomé Pradas no tenía ni idea de emergencias y se va a comer todo el marrón porque el resto estaba teletrabajando o de eventos.