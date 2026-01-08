edición general
La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

La Alta Velocidad con destino u origen las estaciones andaluzas comienza a recuperar sus horarios, tras ser reparada la avería provocada la pasada madrugada por un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba. El suceso ha provocado retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que han afectado a los trenes entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

#3 endy
Imaginemos, roban los ordenadores de tu empresa los cuales se usan para digamos, tramitar seguros, y la empresa dice que han tenido una "avería por robo". Verdad que no suena bien?

En este país puedes robar material de una infraestructura vital y lo normalizan como una avería. Y la cosa sigue y sigue pasando desde años y le supuesto no veremos al autor con una condena de al menos 10 años

#7 BlackDog
#6 Claro, si gobierna el PP la culpa es del PP, si gobierna el PSOE la culpa es del PP, ni que el PSOE llevase 8 años gobernando, no se puede rebatir semejante argumento, gran discípulo de la Sarah Santaolalla

#1 Febrero2034
Ha sido un robo del Comando boicoteador otra vez?

#2 BlackDog
#1 El robo es que se fundieron el presupuesto del mes del ministerio de transportes en un reservado con cocina y stripers

#4 Antipalancas21
#2 Eso es si fuera del PP, Moreno se le da muy bien lo que dices de fundir presupuestos, dejando a la gente sin sanidad, sobre todo niños y mujeres.

#5 BlackDog
#4 La culpa es del PP, vale. El Gobierno de Andalucía no tiene prácticamente ninguna responsabilidad directa sobre los trenes de alta velocidad.
Esa competencia es del Estado, a través del Ministerio de Transportes.

#6 Antipalancas21
#5 A lo mejor si son los del cable ellos, como mienten en todo te puedes esperar cualquier cosa de moreno y su banda del PP


