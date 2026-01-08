La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

La Alta Velocidad con destino u origen las estaciones andaluzas comienza a recuperar sus horarios, tras ser reparada la avería provocada la pasada madrugada por un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba. El suceso ha provocado retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que han afectado a los trenes entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
En este país puedes robar material de una infraestructura vital y lo normalizan como una avería. Y la cosa sigue y sigue pasando desde años y le supuesto no veremos al autor con una condena de al menos 10 años
Esa competencia es del Estado, a través del Ministerio de Transportes.