Alta seguridad para Israel

La selección hebrea está encuadrada en el grupo D, en Katowice (Polonia). La ofensiva militar sobre Gaza enturbia su presencia en el Eurobasket.

haprendiz #1 haprendiz
Nunca he entendido qué hace un país de Oriente Medio en Eurovisión o en el Eurobasket.

PD: Salvo que en realidad ese país sea una colonia de Occidente, claro... :troll:
Connect #2 Connect *
#1 Los expulsaron de la Confederación Asiática porque los partidos contra Irán eran muy complicados. . Luego también de la de Oceania porque eran muy superiores a todas esas islas países o Nueva Zelanda y ocupaba la otra plaza que dejaba Australia. .
Tuvieron más honestidad estas dos confederaciones que la europea, que ahí mantienen a unos nazis pese a que también hubo protestas. Pero los europeos estamos más enfangados con Israel, así que ahí están..
