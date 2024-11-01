Alta seguridad para Israel

·
La selección hebrea está encuadrada en el grupo D, en Katowice (Polonia). La ofensiva militar sobre Gaza enturbia su presencia en el Eurobasket.
eurobasket
,
2025
,
seguridad
,
israel
,
katowice
,
polonia
#1
haprendiz
Nunca he entendido qué hace un país de Oriente Medio en
Euro
visión o en el
Euro
basket.
PD: Salvo que en realidad ese país sea una colonia de Occidente, claro...
1
K
13
#2
Connect
*
#1
Los expulsaron de la Confederación Asiática porque los partidos contra Irán eran muy complicados. . Luego también de la de Oceania porque eran muy superiores a todas esas islas países o Nueva Zelanda y ocupaba la otra plaza que dejaba Australia. .
Tuvieron más honestidad estas dos confederaciones que la europea, que ahí mantienen a unos nazis pese a que también hubo protestas. Pero los europeos estamos más enfangados con Israel, así que ahí están..
0
K
10
