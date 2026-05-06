Alsina y Barceló, en el centro del gran terremoto de las mañanas de la radio española

Las principales radios del país: Onda Cero, Cadena SER y COPE, se preparan para un mercado de fichajes que podría sacudir la próxima temporada. En este contexto, las mañanas radiofónicas se convierten en el epicentro del movimiento. Según fuentes del sector recogidas por Vozpópuli, los contratos de dos de las voces más influyentes, Carlos Alsina y Àngels Barceló, están en el aire y podrían marcar un cambio de ciclo radiofónico.