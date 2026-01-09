edición general
Alrededor de 25 vuelos desde Dubai y Turquía a Irán cancelados en medio de protestas en Teherán (eng)

Alrededor de 25 vuelos desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía a varias ciudades iraníes fueron cancelados el viernes en medio de furiosas protestas contra el ayatolá Ali Jamenei en Teherán y la imposición de restricciones. Al menos 20 vuelos operados por flydubai desde Dubai a Teherán, Shiraz y Mashhad fueron cancelados, mientras que al menos seis vuelos de Turkish Airlines

| etiquetas: irán , vuelos , emiratos árabes , turquía , teherán
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#7 te olvidas de la ocupación ilegal de Cisjordania y los niño de Gaza porloquesea
Islamotransfeministe #2 Islamotransfeministe *
Millones de mujeres jugando se la vida:

Ninguna mención de las calamitosas Irene mkntero o belarra.

Millones de estudiantes exigiendo libertad de pensamiento y ser dueños de su vida:

Ninguna mención de los profesores comunistas como Pablo Iglesias o monedero.

Millones de personas exigiendo acabar con una dictadura asesina:

Ninguna mencion del podemitas pijoprogres de turno que ha leído algo de revolución Islamica y ha pensado "revolución? Hostias una vez leí algo de eso en Twitte, eso tiene que user de izquierdas"
#3 Meinhard
#2 Esto va más allá, es un tema económico y de recursos (agua), a parte de los que comentas. Y sinceramente, dudo que haya sido espontáneo (pero justificado).
#6 eipoc
#3 otra vez pasáis por el aro. Os coméis sus bulos y justificais la agresión.
#4 sorecer
#2 Lo gracioso de los empleados a sueldo para comentar con odio y mentira, es que cada vez se identifican mucho más facil.

Venga, a pastar al ignore y hasta la siguiente cuenta!!.
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#2 tampoco salieron a la calle o condenaron cuando Putin invadió Ucrania y con Maduro tardaron un día

Hipocresía lo llaman
Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe
#5 en estos momentos están subiendo hostias de protestas en usa..... Mientras que millones se están jugando la vis sen irán. Mujeres están siendo apaleadas. 40 muertos confirmados, no se sabe la cifra, se ha cortado Internet en todo el país para frenarlos. El pueblo persa quiere libertad.
La podemia: el hiyab es empoderamiento, las protestas son por Venezuela (sin venezolanos), y trump es un dictador.... Grandes, ahí ganándose al pueblo.
Ominous #8 Ominous
#7 No te olvides de la manifestación por el partido de baloncesto (jugaba el Tel Aviv)
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe *
#8 a si, es verdad. Que había que salir a la calle a defender los derechos humanos (si no se mama de la teta del que los viola)
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#2 los de Pudrimos son historia.
Islamotransfeministe #11 Islamotransfeministe
#10 estas notociad no llegan a portada por una razón. El paraditismo de los fans de pudrimos. Han conseguido que cualquiera que entrará aquí a informarse acabe de mala hostia al ver que lo importante del día es el evento al que asistió ayuso y no que se ejecute gente en la calle por el terrorista de turno en X sitio. Al final lo wu tienes es una portada llena de noticias votadas por un grupo y sus clones.
taSanás #1 taSanás
dubai? noooo que justo ahora he comprado un apartamento tras seguir los consejos de los gurús de inversión de tiktok!!!!
