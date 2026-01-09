Alrededor de 25 vuelos desde Dubai y Turquía a Irán cancelados en medio de protestas en Teherán (eng)

Alrededor de 25 vuelos desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía a varias ciudades iraníes fueron cancelados el viernes en medio de furiosas protestas contra el ayatolá Ali Jamenei en Teherán y la imposición de restricciones. Al menos 20 vuelos operados por flydubai desde Dubai a Teherán, Shiraz y Mashhad fueron cancelados, mientras que al menos seis vuelos de Turkish Airlines
| etiquetas: irán , vuelos , emiratos árabes , turquía , teherán
Ninguna mención de las calamitosas Irene mkntero o belarra.
Millones de estudiantes exigiendo libertad de pensamiento y ser dueños de su vida:
Ninguna mención de los profesores comunistas como Pablo Iglesias o monedero.
Millones de personas exigiendo acabar con una dictadura asesina:
Ninguna mencion del podemitas pijoprogres de turno que ha leído algo de revolución Islamica y ha pensado "revolución? Hostias una vez leí algo de eso en Twitte, eso tiene que user de izquierdas"
Hipocresía lo llaman
La podemia: el hiyab es empoderamiento, las protestas son por Venezuela (sin venezolanos), y trump es un dictador.... Grandes, ahí ganándose al pueblo.