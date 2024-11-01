Alquileres que acaban mal: cuando la relación entre casero e inquilino llega a las manos... o a las armas

A primeros de este mes un venezolano de 20 años confesó a la Policía que había estrangulado a su casera durante una fuerte discusión entre ambos. No es el único asesinato en España en el ámbito del alquiler de viviendas ni la única discusión. ¿Por qué las disputas entre propietarios e inquilinos están aumentando en los últimos años? Mucho tiene que ver —dicen fuentes policiales— el propio mercado del alquiler, con precios por las nubes que están obligando a arrendar y subarrendar viviendas, a compartir las casas entre demasiados inquilinos...