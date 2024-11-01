·
15414
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7577
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8749
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6586
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7791
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
484
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
322
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
704
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
288
Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"
701
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
Alquiler Seguro inventó un índice basado en precios de Idealista que sube las rentas el doble que el IPC
Los precios de los grandes portales inmobiliarios superan en más de un 30% los que se firman en los contratos, advierten los expertos consultados.
actualidad
3 comentarios
#1
joseangel277
No se podía adivinar que estos portales son los primeros en inflar los precios.
1
K
20
#3
EISev
Según público está mal porque el cálculo del índice de la empresa privada está muy por encima del IPC general (no el IPC de la vivienda, sino el IPC general)
Y añaden una gráfica con un indicador público, el IGV que está muy por debajo del IPC General "De 2022 a 2024 se utilizó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado por la Ley de Desindexación de la Economía, para actualizar los alquileres cuando los contratos no especificaban qué índice debía usarse. "
Es decir que la ley obligaba a renovar alquiler por debajo del IPC general
Pues que no se extrañen de que en los nuevos contratos los caseros intenten compensar que luego no iban a poder subir ni siquiera el IPC
0
K
16
#2
Setis
Recordemos que en idealista sólo quedan los alquileres que no son tomados: típicamente los más caros.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
