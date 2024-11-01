edición general
2 meneos
12 clics

Alquiler Seguro inventó un índice basado en precios de Idealista que sube las rentas el doble que el IPC

Los precios de los grandes portales inmobiliarios superan en más de un 30% los que se firman en los contratos, advierten los expertos consultados.

| etiquetas: alquiler , seguro , invención , indice , precios , idealista , subida , rentas , ipc
1 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#1 joseangel277
No se podía adivinar que estos portales son los primeros en inflar los precios.
1 K 20
#3 EISev
Según público está mal porque el cálculo del índice de la empresa privada está muy por encima del IPC general (no el IPC de la vivienda, sino el IPC general)

Y añaden una gráfica con un indicador público, el IGV que está muy por debajo del IPC General "De 2022 a 2024 se utilizó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado por la Ley de Desindexación de la Economía, para actualizar los alquileres cuando los contratos no especificaban qué índice debía usarse. "

Es decir que la ley obligaba a renovar alquiler por debajo del IPC general

Pues que no se extrañen de que en los nuevos contratos los caseros intenten compensar que luego no iban a poder subir ni siquiera el IPC  media
0 K 16
#2 Setis
Recordemos que en idealista sólo quedan los alquileres que no son tomados: típicamente los más caros.
0 K 8

menéame