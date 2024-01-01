Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados es 142 euros más caro que hace un año

Este incremento interanual del 14,1% en euros equivale a 1,78 euros que, multiplicados por 80 metros cuadrados de una vivienda estándar da como resultado 142 euros más que hace justo un año. Dicho de otra manera, si en julio de 2024 alquilar una vivienda de 80 metros costaba 1.007 euros, ahora cuesta casi 1.150 euros. "De media ya se paga 1.150 € al mes por un piso medio de 80 metros cuadrados, lo que representa 142 € al mes más que hace justo un año.