Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados es 142 euros más caro que hace un año

Alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados es 142 euros más caro que hace un año

Este incremento interanual del 14,1% en euros equivale a 1,78 euros que, multiplicados por 80 metros cuadrados de una vivienda estándar da como resultado 142 euros más que hace justo un año. Dicho de otra manera, si en julio de 2024 alquilar una vivienda de 80 metros costaba 1.007 euros, ahora cuesta casi 1.150 euros. "De media ya se paga 1.150 € al mes por un piso medio de 80 metros cuadrados, lo que representa 142 € al mes más que hace justo un año.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
¿Qué ha hecho el rentista para merecer 142 euros más de mi salario? Nada, es vivir de paguitas sin trabajar y robándote el sueldo.

Lo arreglamos interactuando con el contenido climático en redes, diciendo que hace calor, que es insoportable, que no se puede hacer nada para reducir el consumo y que esto pete y caiga.

Luego también tenemos la opción de imprimir folletos y pegarlo, meterselos en los bajos de mierda que están y recordarle a los guiris en los apartamentos turísticos que si no…   » ver todo el comentario
Dragstat #8 Dragstat
#1 el mayor problema es que no solo no aporta a la economía productiva de un país sino que extrae las rentas de los que si producen creando perjuicios al sistema. ¿Quien va a invertir en una stat up tecnológica si es más rentable meterlo en ladrillo? o ¿quién se va a formar en una profesión para aportar al país si tienes dos o tres viviendas y no necesitas trabajar?, mientras tanto las empresas no pueden traer trabajadores porque no tienen donde vivir y las familias no pueden tener hijos porque no tienen ni vivienda donde tenerlos. Un gran negocio que va a crear muchos problemas.
bronco1890 #4 bronco1890
Si se observan los datos por comunidades autónomas, ninguna se libra de este aumento del precio interanual. De hecho, en varias de ellas es superior al 10%, siendo Cataluña la más alta con un incremento del 21,2%
Por si no estaba claro que las limitaciones de precios nunca funcionan.
#9 moxid *
#4 como si los políticos pudieran arreglar la economía...solo influyen para mal en ella. Una vez corrompida la economía (por la política), se dedican a poner parches que atajan los problemas de fondo
Heni #10 Heni *
En Galicia... depende
#7 DatosOMientes
Estaba planificando un viaje a Punta Cana pero he leído en un foro 4 personas diciendo que hace un calor insoportable, por lo que ya no voy a ir y le voy a decir a todos mis amigos — especialmente a aquellos que ya han estado en Punta Cana y me lo han recomendado — que no vayan nunca más.
poyeur #3 poyeur
Bueno, mientras sea sólo una... {0x1f609}
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Pero el IPC en un 3%. No se como hacen los numeros porque la vivienda está en el mix en teoria.
#6 ContracomunistaCaudillo
#5 Lo del 3% no se lo cree nadie. Cualquier producto incluso los de poco valor ponle de 2 euros, te suben 30 céntimos de sopetón y eso es más de 3%.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
¿Que ha hecho el super para merecer muchos euros más de mi salario por la comida?

Todo sube.
