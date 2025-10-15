edición general
"Alquilámoste", el programa asturiano de alquiler asequible, entrará en funcionamiento este otoño

El Principado ha anunciado este lunes que el programa Alquilámoste de alquiler asequible estará en marcha a finales de este mes o principios del siguiente y ha precisado que se financiará a través de un “crédito ampliable” más allá de la cuantía que figure en los presupuestos.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo que hay que hacer es difundir en redes que los fondos venden, que el mercado se hunde, que se vive mal en España, no hablar inglés con extranjeros y bajamos precios

Ya que no podemos cambiar la oferta y sus precios, espantemos a la demanda

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es errónea.

Sería "alquialámostela" (la vivienda)
#4 Marisadoro
¿El nuevo tocote?
joffer #3 joffer
Pues parece que Asturias lo está haciendo mejor que otras
