"Alquilámoste", el programa asturiano de alquiler asequible, entrará en funcionamiento este otoño

El Principado ha anunciado este lunes que el programa Alquilámoste de alquiler asequible estará en marcha a finales de este mes o principios del siguiente y ha precisado que se financiará a través de un “crédito ampliable” más allá de la cuantía que figure en los presupuestos.
| etiquetas: vivienda , alquileres , crisis habitacional , asturias
Ya que no podemos cambiar la oferta y sus precios, espantemos a la demanda
Sería "alquialámostela" (la vivienda)