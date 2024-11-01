Almodóvar pide al Gobierno que rompa relaciones con Israel en repulsa por el "genocidio" en Gaza

El cineasta Pedro Almodóvar ha pedido al Gobierno que rompa relaciones "diplomáticas, comerciales y de todo tipo" con Israel en repulsa por el "genocidio" en Gaza y convida a Sánchez a convencer a los aliados europeos para unirse a esta causa.
| etiquetas: almodóvar , gobierno , relaciones diplomáticas , israel , genocidio
Este mundo, con estos valores y esta decadencia no merece perpetuarse.
Desde hace meses ya estoy convencido que las recientes declaraciones contra los zionistas son papel mojado, por lo tardias.
Y lo que le falta...