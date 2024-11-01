edición general
Almodóvar pide al Gobierno que rompa relaciones con Israel en repulsa por el "genocidio" en Gaza

El cineasta Pedro Almodóvar ha pedido al Gobierno que rompa relaciones "diplomáticas, comerciales y de todo tipo" con Israel en repulsa por el "genocidio" en Gaza y convida a Sánchez a convencer a los aliados europeos para unirse a esta causa.

OCLuis #4 OCLuis
El mismo silencio de los líderes del mundo que hace 90 años. La historia se repite recochineándose delante de nuestras propias narices.
Este mundo, con estos valores y esta decadencia no merece perpetuarse.
#3 ClaraBernardo *
Su petición se suma a las numerosas firmas del mundo del cine que han pedido por carta una postura clara e inequívoca de condena del genocidio en Gaza al Festival de Venecia que comienza este miércoles. Está firmada, entre otros por Marco Belloccquio y Ken Loach
azathothruna #6 azathothruna
No se.
Desde hace meses ya estoy convencido que las recientes declaraciones contra los zionistas son papel mojado, por lo tardias.
Barney_77 #1 Barney_77
Almodóvar es un payaso sectario.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
#1 Tu afirmación es un claro ejemplo práctico del dicho "se piensa el ladrón que todos son de su misma condición".
Dasmandr #5 Dasmandr
#2 no hagas sangre, que lleva "un día complicado"
Y lo que le falta...
Top_Banana #7 Top_Banana
#1 ¿Por defender al pueblo Palestino?
Barney_77 #8 Barney_77
#7 Almodóvar únicamente defiende sus intereses.
Top_Banana #9 Top_Banana
#8 ¿Cuáles son sus intereses en el Genocidio que está cometiendo Israel?
