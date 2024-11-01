Almería fue la favorita de Europa para albergar el parque Disney, ¿qué falló?

La provincia de Almería revive la punzante memoria de un hito que se escapa: la sede europea de Eurodisney, un proyecto transformador que finalmente aterriza en París, pese a que la tierra del sol se posiciona como favorita indiscutible en los estudios iniciales de la compañía. La realidad se impone con brutal contundencia: aunque el clima excepcional del litoral del Levante almeriense y el Desierto de Tabernas se erigen como el mejor aval de Europa para el parque, son los fríos e innegociables números de la logística los que penalizan...