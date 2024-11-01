Almería fue la favorita de Europa para albergar el parque Disney, ¿qué falló?

La provincia de Almería revive la punzante memoria de un hito que se escapa: la sede europea de Eurodisney, un proyecto transformador que finalmente aterriza en París, pese a que la tierra del sol se posiciona como favorita indiscutible en los estudios iniciales de la compañía. La realidad se impone con brutal contundencia: aunque el clima excepcional del litoral del Levante almeriense y el Desierto de Tabernas se erigen como el mejor aval de Europa para el parque, son los fríos e innegociables números de la logística los que penalizan...
No vas a colocar un sitios donde esperas milones de visitantes donde no pueden llegar.
Disney estuvo pagando el error* hasta hará 10 años, que era un sumidero de pérdidas constantes, hasta el punto que tuvieron que recomprar las acciones de dlrp para evitar el cierre.
El error se estudiaba en algunas clases de economía, al nivel del que renovó su flota de carruajes para repartir hielo antes que subirse al carro de los frigoríficos. Primar una decisión política frente a la realidad del 75% de días con lluvia en Paris y que era un destino para otro tipo de turismo.