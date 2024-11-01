edición general
4 meneos
49 clics
Almería fue la favorita de Europa para albergar el parque Disney, ¿qué falló?

Almería fue la favorita de Europa para albergar el parque Disney, ¿qué falló?

La provincia de Almería revive la punzante memoria de un hito que se escapa: la sede europea de Eurodisney, un proyecto transformador que finalmente aterriza en París, pese a que la tierra del sol se posiciona como favorita indiscutible en los estudios iniciales de la compañía. La realidad se impone con brutal contundencia: aunque el clima excepcional del litoral del Levante almeriense y el Desierto de Tabernas se erigen como el mejor aval de Europa para el parque, son los fríos e innegociables números de la logística los que penalizan...

| etiquetas: almería , europa , eurodisney , disney , disneyland , parís
3 1 0 K 46 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
El problema eran las comunicaciones. Eurodisney está al lado de Paris donde llegan autopistas, trenes y aviones de todo el mundo y Almería de aquella estaba tan aislada como ahora.

No vas a colocar un sitios donde esperas milones de visitantes donde no pueden llegar.
1 K 27
nando58 #6 nando58
que yo recuerde lo iban a poner en los terrenos que ahora ocupa port aventura, en Tarragona,, y fue por el no apoyo de España a la guerra de Irak en los 90 que decidieron ponerlo en París como castigo a nuestra "no beligerancia".
Disney estuvo pagando el error* hasta hará 10 años, que era un sumidero de pérdidas constantes, hasta el punto que tuvieron que recomprar las acciones de dlrp para evitar el cierre.
El error se estudiaba en algunas clases de economía, al nivel del que renovó su flota de carruajes para repartir hielo antes que subirse al carro de los frigoríficos. Primar una decisión política frente a la realidad del 75% de días con lluvia en Paris y que era un destino para otro tipo de turismo.
1 K 18
Rihusu #5 Rihusu
El problema fueron los sobres que unos pedían y otros no querían dar... y la falta de infraestructuras de transporte. La autovía A-92, se terminó en el 2002, y se ha derrumbado varias veces... La de la cosa sigue con tramos a 80, la conexión norte ni se espera y el tren... han hecho los túneles pequeños...
1 K 14
#2 LuigiR
Hubiera tenido mucho sentido teniendo en cuenta que Walt Disney era de Mojácar
1 K 12
janatxan #4 janatxan
Pero a que el parque de París no se ve desde el espacio como se ve el campo de plástico almeriense ¿eh? Chúpate esa mickey mouse.
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Pues yo escuché toda la vida que la candidata era Santa Pola, donde al final pusieron el Pola Park.
0 K 8
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#1 pues yo creo recordar que la mejor posicionada en España era Valencia
0 K 10

menéame