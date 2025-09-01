Almeida y la semántica del genocidio

El alcalde madrileño reduce a una cuestión lingüística el sufrimiento de un pueblo entero. Convendría recordarle que cada niño muerto en Gaza pesa más que una definición de diccionario. “El colonialismo no se contenta con imponer su ley sobre el presente y el futuro del país sometido. Su finalidad es reconfigurar al colonizado, deshumanizarlo”.
Un clasista sin más moral que su cartera que ve a los que no son de su "clase" como a cucarachas.
Y los Madrileños, no todos, sacaron a una grande como Carmena para meter a este tipo ... que pena dais patanes.
Necesita un ecosistema muy específico para sobrevivir y clonarse, pero este siglo ha encontrado una ciénaga social de baba de subnormal en la que disfruta de condiciones propicias.