Almeida y la semántica del genocidio

El alcalde madrileño reduce a una cuestión lingüística el sufrimiento de un pueblo entero. Convendría recordarle que cada niño muerto en Gaza pesa más que una definición de diccionario. “El colonialismo no se contenta con imponer su ley sobre el presente y el futuro del país sometido. Su finalidad es reconfigurar al colonizado, deshumanizarlo”.

4 comentarios
pepel #1 pepel
Añmeida es tonto del culo.
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 No, es mala gente sin más.

Un clasista sin más moral que su cartera que ve a los que no son de su "clase" como a cucarachas.

Y los Madrileños, no todos, sacaron a una grande como Carmena para meter a este tipo ... que pena dais patanes.
Dragstat #4 Dragstat *
#2 pensaría que ahora que acaba de ser padre entendería un poquito más el sufrimiento por la desesperación, mutilación y matanza de todos los bebés y niños palestinos. Pero veo que esta gente tiene el corazón de piedra cuando se trata de los demás. Mala peculiaridad cuando se trata de entender y representar a los demás.
pitercio #3 pitercio
Pues sí, vaya ejemplar de churrinano pendenciero con el rencor del canijo. Un tipejo grimoso que ha renunciado a los valores humanos y prefiere ser adulado como ferviente parásito miserable. Siempre a la sombra del poder vicario demostrará con devoción su servilismo atroz para destacar entre otros peleles.
Necesita un ecosistema muy específico para sobrevivir y clonarse, pero este siglo ha encontrado una ciénaga social de baba de subnormal en la que disfruta de condiciones propicias.
