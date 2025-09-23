Almeida propone que Sánchez y Begoña acudan como "expertos" en prostitución al Congreso para la ley que impulsa el PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, deberían ser llamados como "expertos" cuando se tramite en el Congreso la futura ley sobre prostitución impulsada por el PSOE.
| etiquetas: almeida , sánchez , congreso
La publicidad de servicios de prostitución —o contenidos directamente relacionados con ella, como servicios de escort, acompañante o masajista— está prohibida por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual aprobada el 6 de septiembre de 2022.
Este tipo de declaraciones subnormaloides desvían la atención de los problemas importantes y buscan que la gente que sabe leer y escribir, gente que nunca les votaría, sienta tanto asco por todo que se quede el casa el día de las elecciones.
No le demos difusión, por favor.
¿Cuál es la parte que no entiendes?
Aún me acuerdo cuando los peperros decían que dejar entrar en el congreso a un tipo con rastas era bajar el nivel político
El PP hablando de educación
Es como si hubieran hecho uno de traer a Feijoo por ser experto en tráfico de drogas.
No seáis sectarios del humor tambien
Igualito igualito..., como que no!