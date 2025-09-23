edición general
Almeida propone que Sánchez y Begoña acudan como "expertos" en prostitución al Congreso para la ley que impulsa el PSOE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, deberían ser llamados como "expertos" cuando se tramite en el Congreso la futura ley sobre prostitución impulsada por el PSOE.

Meneanauta #6 Meneanauta
Que vayan los que gestionan la publicidad en menéame. No entiendo qué les pasa últimamente tanta matraca con las putas
5
Mltfrtk #10 Mltfrtk
#6 Deberían ser investigados por publicitar la prostitución.
La publicidad de servicios de prostitución —o contenidos directamente relacionados con ella, como servicios de escort, acompañante o masajista— está prohibida por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual aprobada el 6 de septiembre de 2022.
0
Dragstat #13 Dragstat *
#6 Ese es Alfredo Urdaci, el amigo de Aznar, que viene a vender. De hecho podría ir él a hablar de su libro al Congreso con Almeida.

www.casadellibro.com/libro-palabra-puta-voces-de-la-prostitucion/97884
0
ciriaquitas #2 ciriaquitas
Si este es el nivel al que baja el alcalde de Madrid, supongo que no le molestará que le llamen "carapolla".
3
eaglesight1 #4 eaglesight1
Es vvergonzoso el poco nivel intelectual y de educación que tiene este "señor".
3
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Una respuesta merecida para este personaje sería que "el podría ir igual entre como experto en prostitución por ser un hijoputa".
2
sotillo #3 sotillo
Increíble, el tiempo libre que les deja comer y cagar está totalmente dedicado a decir y hacer estupideces, tomaros un caña de vez en cuando
2
pepel #8 pepel
El Opus Dei está perdiendo el Norte.
1
#16 R2dC
Si el carapolla hubiese dicho "abalos", igual todavía le compraba el argumento.
1
rob #21 rob
Cómo se puede ser tan miserable. Se superan a diario.
0
colipan #17 colipan
Y a su madre como experta en engendrar un mojón , que normalmente se caga.
0
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
MAR-Ayuso y Almeida han entendido (con cierto retraso) la estrategia trumpista de estar todo el rato en los medios de comunicación a cualquier precio.

Este tipo de declaraciones subnormaloides desvían la atención de los problemas importantes y buscan que la gente que sabe leer y escribir, gente que nunca les votaría, sienta tanto asco por todo que se quede el casa el día de las elecciones.

No le demos difusión, por favor.
0
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#7 No hay que dársela desde luego. por eso tu votas negativo con irrelevante, verdad. :-D
0
CerdoJusticiero #20 CerdoJusticiero
#11 Claro. El voto 'irrelevante' está precisamente para esto. Así no sube a portada, tiene menos clicks, es menos promocionada dentro de las secciones de "más leídas" del medio el el que se ha publicado, etcétera.

¿Cuál es la parte que no entiendes?
0
camvalf #15 camvalf
#7 Almeida tiene motivos para lamer continuamente el culo a IDA, era de los que apoya a Casado hasta que le cortaron la cabeza.
0
DDJ #9 DDJ
El niño repelente demostrando lo que es xD

Aún me acuerdo cuando los peperros decían que dejar entrar en el congreso a un tipo con rastas era bajar el nivel político xD

El PP hablando de educación xD
0
camvalf #14 camvalf
Home ya puestos a llamar a expertos en prostitución pueden acudir ellos en tropel, porque esta demostrado que son capaces de prostituir a su madre con tal de llenar los sobres. Además que como es sabido ese mundo tambien esta influido por los narcóticos y el partido es sabido que tiene contactos por esos mundo.
0
#18 pirat
Ya no hacen declaraciones, sueltan boutades
0
Rokadas98 #19 Rokadas98
Propongo que el señor Almeida salga en el club de la comedia.
0
pollorudo #5 pollorudo *
Venga no seas escocodos que el chiste está bien traído por el contexto.

Es como si hubieran hecho uno de traer a Feijoo por ser experto en tráfico de drogas.

No seáis sectarios del humor tambien
0
#12 Nusku *
#5 Hombre, la relación de Feijoo con el narcotraficante era directa, de hecho eran íntimos amigos, en cambio la de Sánchez te tienes que desviar un poco por los cerros de Úbeda hasta llegar al tema de las supuestas "saunas", que además eran totalmente legales.

Igualito igualito..., como que no!
1

