Almeida impide a Vox cesar a Ortega Smith como portavoz y su grupo municipal se parte en dos en el Ayuntamiento de Madrid

La división de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se ha materializado en el pleno municipal de este martes. Una resolución del Consistorio no permite consumar el cese de Javier Ortega Smith como portavoz en Cibeles, ya que corresponde al propio grupo municipal de la extrema derecha y este no ha adoptado la medida por mayoría absoluta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya había avanzado la posible “ineficacia” de la decisión tomada por la ejecutiva de Vox por su carácter cautelar.

shake-it #3 shake-it
Va a traer cola
obmultimedia #8 obmultimedia
#3 Esto va para largo.
#10 pirat
#8 Y ancho
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#9

Mierda, soy gilipollas. Leí "pide", no ïmpide"

Por eso por más que leía solo veía la mierda interna de VOX pegándose entre ellos.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Salvo que haya cometido una grave falta ¿qué pinta el representante de un partido hablando de lo que tiene que hacer otro?
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#4 Te lo explica la mismisima entradilla.

"Una resolución del Consistorio no permite consumar el cese de Javier Ortega Smith como portavoz en Cibeles, ya que corresponde al propio grupo municipal de la extrema derecha y este no ha adoptado la medida por mayoría absoluta"
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Eso es un tema interno de VOX, no del PP.
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#7 Que te leas la noticia carajo!
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es la polla
correcorrecorre #5 correcorrecorre
Divide y vencerás... No es listo ni nada el Almeida.
japal #2 japal
Es una pene.
