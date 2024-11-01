Almeida impide a Vox cesar a Ortega Smith como portavoz y su grupo municipal se parte en dos en el Ayuntamiento de Madrid

La división de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se ha materializado en el pleno municipal de este martes. Una resolución del Consistorio no permite consumar el cese de Javier Ortega Smith como portavoz en Cibeles, ya que corresponde al propio grupo municipal de la extrema derecha y este no ha adoptado la medida por mayoría absoluta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya había avanzado la posible “ineficacia” de la decisión tomada por la ejecutiva de Vox por su carácter cautelar.