Almeida explota contra la UEFA: “No han querido que el Atlético estuviese en la final de la Champions”

El alcalde de Madrid se mostró muy crítico con el máximo organismo del fútbol europeo. "Pues mire, lo que digo es que cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions", aseguró Almeida ante los medios de comunicación. La indignación del alcalde fue creciendo según comparecía ante la prensa recordando que “es incomprensible que pusieran un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando