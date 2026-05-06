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Almeida explota contra la UEFA: “No han querido que el Atlético estuviese en la final de la Champions”

El alcalde de Madrid se mostró muy crítico con el máximo organismo del fútbol europeo. "Pues mire, lo que digo es que cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions", aseguró Almeida ante los medios de comunicación. La indignación del alcalde fue creciendo según comparecía ante la prensa recordando que “es incomprensible que pusieran un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando

| etiquetas: almeida , contra , uefa , alcalde , colchonero , madrid
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6 comentarios
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Tontolculo #1 Tontolculo
Almeida, con ese comentario victimista, casi pareces más seguidor del real madrid
3 K 52
#3 concentrado
Buambulancia para todo, a ver cuando su mente alcanza la mayoría de edad.
0 K 20
#2 Leon_Bocanegra
Poner un árbitro alemán fue una cagada. Y además el tío era malo de cojones. Pero no fue eso por lo que el Atleti quedó fuera, no vayamos ahora a engañarnos a nosotros mismos.
0 K 16
#5 Comorr
#2 no tirar a puerta es otra cagada
0 K 6
Apotropeo #6 Apotropeo
Al cara (*) le ha desagradado que el equipo de su pueblo esté eliminado.

* Aquí poned el nombre del órgano genital que os plazca.
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#4 Comorr
ya esta el Madrid con Real Mdrid TV protestando contra los arbitros.
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