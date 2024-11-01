Almeida acusa a Rego de "alentar el antisemitismo" y cree que deberían "incapacitarla para estar en política"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "alentar el antisemitismo" y cree que deberían "incapacitarla para estar en política" expresiones como 'desde el río hasta el mar', una consigna asociada con el nacionalismo palestino, o no condenar en el Parlamento Europeo el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre.