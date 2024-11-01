edición general
Almeida acusa a Rego de "alentar el antisemitismo" y cree que deberían "incapacitarla para estar en política"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "alentar el antisemitismo" y cree que deberían "incapacitarla para estar en política" expresiones como 'desde el río hasta el mar', una consigna asociada con el nacionalismo palestino, o no condenar en el Parlamento Europeo el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre.

Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Almeida está a favor de los genocidios tal y como lo están todos los cobardes, la colleja que le dio el Don Recalificado se quedó corta. [fin de la cita]
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Estaría bien que especificase a qué se refiere con "incapacitar". De sus palabras se puede entender que no le resulta especialmente molesto acabar con la vida de aquellos que considera inaceptables.
#10 tragicomedia
#2 Se esta perdiendo el termino cara de polla para referirse a este cerdo
Supercinexin #4 Supercinexin
Él sí que está incapacitado.
#1 malditopendejo
Pues lo mismo si alientas el "sionismo".
mmlv #6 mmlv
No desaprovechan oportunidad para manifestar su miseria moral y ausencia de la mínima empatía. Apoyar a los sionistas genocidas es taaaaan repugnante moralmente
A.more #3 A.more
Deberian estar este y la ida en la misma pira en la que quemé. A los genocidas
A.more #5 A.more
El los informativos de la cuatro: hoy protestan en Laredo los mismos que ayer en el pais vasco. Y en el equipo "solo" hay tres israelís. Y lo llaman informativos
bioibon #9 bioibon
La situación de Israel es insostenible por mucho que lo estén intentando tapar. Poco a poco irá pasando como con Sudáfrica y finalmente se convertirá en un estado tóxico. En ese preciso momento, todos estos subnormales habrán quedado retratados y será curioso ver como intentarán zafarse de su propia mierda. Veremos.
#7 Garminger2.0 *
Almeida es el que hace un tiempo dijo : "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". A parte de ser un mentiroso (porque no sabe gobernar), parece reconocer que es fascista.
Apoyar genocidios o callar ante ellos, demuestra lo que es Almeida. Alguien que apoya un genocidio sí que debería ser incapacitado para estar en política en un país que haga llamar democrático.
