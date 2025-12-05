Los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de múltiples enfermedades crónicas

Un reciente metaanálisis de la prestigiosa revista “The Lancet” ha puesto cifras al riesgo sanitario asociado a estos productos altamente adictivos, porque están científicamente diseñados ¡y esto sí que es diseño inteligente y no la estupidez creacionista! para satisfacer las ansias de azúcar, grasas y sal de esa fisiología paleolítica que ha dominado el 99% de la historia de una especie de monos bípedos que se la veía y se las deseaba para conseguir estas sustancias tan nutritivas, pero que ahora (en el opulento mundo “civilizado”) (...)
| etiquetas: alimentos , ultraprocesados , enfermedades