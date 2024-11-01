edición general
Alimentos: un tercio más caros que en 2019

La inflación repunta algo, aunque ronda el 3%. Pero aunque los precios parecen más controlados, siguen subiendo los alimentos, sobre todo los frescos. Y las subidas se acumulan: los alimentos han subido un 35,3% desde la pandemia, no sólo en España sino en la mayoría de Europa. Una subida que ha afectado más a las familias con menos ingresos, que consumen ahora menos carnes, pescado, frutas y verduras. Y quien se benefician son los súper con marcas blancas (sobre todo Mercadona, que controla el 27,3% de todas las ventas), que siguen ganando la

#2 perej
Me hubiera gustado que se lanzara a dar un porqué. Solo nombra, de pasada, el cambio climático, pero sin hacer una correlación, ni referenciar algún estudio.
Pero lo que está claro es que no miente.
#1 Alberto_meneame
El problema es que los salarios no aumentan de forma acorde a la inflación
