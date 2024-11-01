edición general
5 meneos
20 clics
Lo que el aliento puede decir de nuestra salud

Lo que el aliento puede decir de nuestra salud

Imaginemos que vamos a una revisión médica, nos ponemos una simple mascarilla y que, tras unos instantes, el médico recibe información sobre un posible diagnóstico, la evolución de una infección, la eficacia de un tratamiento o incluso recomendaciones personalizadas para seguir una dieta. Sin esperas, sin análisis de sangre, sin dolor. Esta se trata de una realidad cada vez más cercana gracias a la breatómica. Al igual que disciplinas ya consolidadas como la genómica estudian el conjunto de genes, esta nueva ciencia emergente analiza.

| etiquetas: salud , aliento , biomarcadores
4 1 0 K 95 ciencia
3 comentarios
4 1 0 K 95 ciencia
#1 Pitchford
Y el médico podría obviarse inicialmente, salvo que una IA dedicada recomiende ir al médico si algún parámetro se sale de madre..
1 K 25
Natxelas_V #2 Natxelas_V
#1 Ya estamos tardando en tener algo así.
1 K 25
wachington #3 wachington
Yo casi cada mañana cuando me despierto mido mi HRV y hay días que me siento bien pero el HRV me sale mal, muchos de esos días mi rendimiento deportivo es más bajo. Han habido veces que alguien (hijos o mi mujer) ha estado resfriado (gripe, covid, ...) y yo no he tenido ninguna sintomatología pero el HRV me ha salido alto.

Por cierto:
En el aliento viajan cientos de moléculas, desde las más simples, como vapor de agua u oxígeno, hasta compuestos orgánicos volátiles (COV) producidos en procesos metabólicos.

Uno de los COV que produce nuestro cuerpo es el formaldehído que es cancerígeno.
0 K 14

menéame