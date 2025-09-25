edición general
Alien: Earth es un tremendo NO

Ha vuelto a ocurrir. Han vuelto a ponernos la miel en los labios con fotos, expectativas, trailers o sipnosis para volvernos a dar gato por Alien. Pero una vez llegado al último capítulo de la primera temporada de Alien: Earth, yo al menos puedo decir que me he sentido engañado…Otra vez. Y ya van unas cuentas. La culpa culpita es solo mía porque no aprendo y siempre vuelvo a picar y aunque desde aqui ya digo que no veré la segunda temporada ni de coña, saben que como fan no puedo echarle un vistazo a todo lo que salga del universo Alien.

#2
Ridley por favor...  media
#7
Un dramita adolescente, otro más, con trazas residuales de xenomorfo.

Una mierda de proporciones cósmicas.

#2 Me ha venido a la cabeza la reseña de Mariano, descacharrante reseña, sobre Alien: Romulus

www.youtube.com/watch?v=THdyvftfqqI
#1
Una puta mierda, me vi el primer capítulo y ni de broma veo un segundo, Alien tiene que ser terror y tiene que dar miedo.
#13
Vi el primero y lo dejé, un crossover entre Alíen y Peter Pan no podía salir nada que me interesara.
A decir verdad de Disney últimamente no sale nada bueno joroban lo que tocan con la manía de infantilizarlo todo.
#9
Yo la vi completa, coincido en que el 5 es el más interesante, por lo demás, la serie no me ha gustado, el xenomorfo no da nada de miedo, más parece una mascota, el que sí da un poco de yuyu es el "pulpojo".
#6
Ayer vi el sexto esperando algo y solo encontré un guión sin sentido y lleno de agujeros.
Una pena, prometía y es mala de cojones.
#10
#6 Pues si llegas al séptimo y sobre todo al octavo y último, le tiras la zapatilla a la tele.
#12
#10 Voy a esconder las zapatillas, la tele no es barata. Por lo menos voy a intentar el séptimo para poder quejarme con razón.
#3
Vi hasta el cuarto episodio por darle una oportunidad. No he vuelto ... menudo truño
#4
#3 El quinto es bueno. Sin bromas.
Y es bueno por no tener mucho que ver con la trama de la serie, si no que se centra en la nave que va recolectando a los bichos.

Puedes ver el quinto y luego olvidarte.
#5
#4 Lo veré entonces. Gracias por el consejo
#3 #4
#3 #4 Por 3 pesetas, cosas del universo de Alien que son decentes sin contar con las primeras peliculas:

Aliens: Labyrinth - El comic de Dark Horse es muy bueno, en general todas las lineas de Dark Horse de la franquicia son bastante potables, labyrinth me gusto especialmente.

alien.fandom.com/es/wiki/Aliens:_Labyrinth


Alien: Isolation - El videojuego, genera un ambiente muy cabron y lo mola todo

es.wikipedia.org/wiki/Alien:_Isolation



Y en mi lista dejo de contar acepto sugerencias
#8
#8 Con Alien Isolation te hacías caquita, no veas que impresión daba escuchar al xenomorfo moviéndose cerca por las esclusas de aire, o cuando te metías en una taquilla y el tío andaba rondando por la habitación buscándote, le sumas la impotencia de saber que no tienes nada para matarlo, como mucho el lanzallamas para ahuyentarlo acojonaba.
#11
#11 El puto sonido... acojonaba a nivel de que en la epoca acababa de instalar el sonido 5.1 en el salon y mas de una vez tuve que apagar el juego y salir a relajar un poco q me da una taquicardia jugando solo xD
