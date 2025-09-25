Alien: Earth es un tremendo NO

Ha vuelto a ocurrir. Han vuelto a ponernos la miel en los labios con fotos, expectativas, trailers o sipnosis para volvernos a dar gato por Alien. Pero una vez llegado al último capítulo de la primera temporada de Alien: Earth, yo al menos puedo decir que me he sentido engañado…Otra vez. Y ya van unas cuentas. La culpa culpita es solo mía porque no aprendo y siempre vuelvo a picar y aunque desde aqui ya digo que no veré la segunda temporada ni de coña, saben que como fan no puedo echarle un vistazo a todo lo que salga del universo Alien.
| etiquetas: alien: earth , no , serie
Una mierda de proporciones cósmicas.
#2 Me ha venido a la cabeza la reseña de Mariano, descacharrante reseña, sobre Alien: Romulus
www.youtube.com/watch?v=THdyvftfqqI
A decir verdad de Disney últimamente no sale nada bueno joroban lo que tocan con la manía de infantilizarlo todo.
Una pena, prometía y es mala de cojones.
Y es bueno por no tener mucho que ver con la trama de la serie, si no que se centra en la nave que va recolectando a los bichos.
Puedes ver el quinto y luego olvidarte.
Aliens: Labyrinth - El comic de Dark Horse es muy bueno, en general todas las lineas de Dark Horse de la franquicia son bastante potables, labyrinth me gusto especialmente.
alien.fandom.com/es/wiki/Aliens:_Labyrinth
Alien: Isolation - El videojuego, genera un ambiente muy cabron y lo mola todo
es.wikipedia.org/wiki/Alien:_Isolation
Y en mi lista dejo de contar acepto sugerencias